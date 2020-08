Ausbildung : Acht neue Auszubildende bei Zahnen Technik

Von links: Sabine Zahnen (Personalabteilung), Florian Schuster, Arndt Braeucker, Leon Knepper, Nico Harcan, Simon Thölkes, Moritz Bodden, Jonas Moos, Florian Schwaller und Helena Nickels (Personalabteilung). Foto: Zahnen Technik

Arzfeld/Üttfeld (red) Die Zahnen Technik GmbH hat insgesamt acht neue Azubis an ihrem Standort in Arzfeld sowie dem neuen Standort in Üttfeld begrüßt. Die Auszubildenden durchlaufen in den kommenden Jahren verschiedene Stationen und werden gleichzeitig die Welt des Umwelt- und Ressourcenschutzes kennenlernen.

Die Firma sucht weiterhin motivierte Nachwuchskräfte. Die Bewerbungsphase für das Ausbildungsjahr 2021 ist bereits gestartet. Informationen zu den Ausbildungsberufen unter www.zahnen-technik.de/ausbildung/