Pandemie : Gesundheitsamt im Eifelkreis meldet acht Neuinfektionen

Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Bitburg-Prüm (red) Das Gesundheitsamt des Eifelkreises Bitburg-Prüm meldet am Sonntag acht Neuinfektion mit dem Corona-Virus. Am Samstag hatten es gar keine Neuinfektionen gemeldet. Die 7-Tage-Inzidenz im Eifelkreis steigt auf 34,3 (am Vortag lag die Inzidenz bei 26,2). Die Zahl der positiv Getesteten steigt auf 3328, die Zahl der Genesenen auf 3163.

Im Zusammenhang mit Covid-19 sind im Kreis 30 Menschen verstorben. Es gibt aktuell 135 Covid-19-Fälle und die Anzahl der Anteil der Virusmutationen beträgt 51,0 Prozent.