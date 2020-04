Kostenpflichtiger Inhalt: Gesundheit : Acht Senioren und drei Mitarbeiter in Bitburger Wohnprojekt mit Corona-Virus infiziert (Update)

Bitburg In der Beda-WG, einem Wohnprojekt des Caritasverbands Westeifel in Bitburg, haben sich acht der zehn Bewohner mit Corona infiziert. Drei der älteren Herrschaften werden im Gerolsteiner Krankenhaus behandelt.

Das, was Altenheime landauf, landab befürchten, ist in einer Bitburger Senioren-WG eingetreten: Das Coronavirus wurde in die Wohngemeinschaft eingeschleppt – und hat sich dann, noch bevor die ersten Infizierten Symptome entwickelt haben, weiterverbreitet. Acht der zehn WG-Bewohner sowie drei der zwölf Teilzeit-Mitarbeiter hat es getroffen.

Für den Caritasverband Westeifel, der Träger der Wohngemeinschaft in der Bahnhofstraße ist, ein Schock. „Es ist unser sehnlichster Wunsch, dass alle unsere Bewohner wieder genesen“, sagt Caritasdirektor Winfried Wülferath. Wie es zur Infektion kam, lässt sich nicht mehr zurückverfolgen. Aber es geht auch nicht darum, einen Schuldigen auszumachen. Was das Beispiel aber sehr wohl zeigt ist, wie schleichend und schnell sich das Virus ausbreiten kann.

Ein Bewohner habe vor etwa zwei Wochen Symptome gehabt, die auf einen Infekt hingedeutet haben. Der Patient sei gleich isoliert worden und zwei Tage später mit der Diagnose einer bakteriellen Lungenentzündung ins Krankenhaus eingeliefert worden. Dort wurde er dann positiv auf Covid 19 getestet.

Parallel war eine Betreuerin seit mehr als einer Woche krankgeschrieben – auch sie, so stellte sich später heraus, hatte sich infiziert. „Eine weitere Bewohnerin litt dann ebenfalls an grippeähnlichen Symptomen, wurde sofort isoliert und kurz darauf ebenfalls ins Krankenhaus eingewiesen“, sagt Wülferath. Auch bei dieser Seniorin habe sich der Verdacht dann bestätigt. Sie sei nun ebenfalls im Corona-Schwerpunkt-Krankenhaus in Gerolstein.

Von den drei Senioren, die nun stationär betreut werden, muss eine auch beatmet werden. „Im Moment haben wir aber die berechtigte Hoffnung, dass alle unsere WG-Bewohner das überstehen“, sagt Wülferath.

Der Caritasverband erlebt damit nun eine Situation, die im Grunde auch jede größere Pflegeeinrichtung treffen könnte. Das ist auch dem Landrat bewusst, der seit Wochen den Katastrophenschutz koordiniert. „Wir planen, in allen Alten- und Pflegeheimen im Eifelkreis Tests auf freiwilliger Basis anzubieten“, sagt Joachim Streit. Immer natürlich unter dem Vorbehalt, dass es genug Testmaterial gäbe. Am Freitag startet der Kreis mit dieser Aktion in einem Seniorenheim in Schönecken. „Nächste Woche legen wir dann fest, in welchem Turnus wir vorgehen“, sagt Streit.

In der Bitburger Senioren-WG wurden alle Bewohner getestet: Acht von zehn hat es erwischt. Einer der beiden Senioren, die sich nicht angesteckt haben, wird derzeit in der Familie betreut.

„Für den weiteren gesunden Bewohner haben wir im Haus eine separate Wohnung zur Verfügung gestellt“, sagt Wülferath.

In der WG selbst sind noch fünf Senioren, bei denen das Virus zwar nachgewiesen wurde, die aber nach Auskunft von Wülferath glücklicherweise bisher keine oder nur sehr leichte Symptome zeigen. Diese fünf sind nun ebenfalls alle auf ihren Zimmern isoliert, essen getrennt und auch sonst fällt das, was die Wohngemeinschaft gewöhnlich ausmacht, flach: Es gibt keine gemeinsamen Aktivitäten.

„Wir stehen in engem Kontakt mit dem Gesundheitsamt und stimmen alle notwendigen Maßnahmen ab“, sagt Wülferath. Ihn bedrückt die Situation sehr. „Seit Mitte März haben wir Besuche auf das absolut Nötigste beschränkt. Auch Gemeinschaftsaktivitäten und Veranstaltungen mit externen Gästen haben wir längst eingestellt.“ Alle geltenden Sicherheits- und Schutzmaßnahmen werden in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt „sach- und fachgerecht“ umgesetzt.

Schließlich brauchen die Senioren ja nach wie vor Unterstützung, etwa beim Waschen oder Ankleiden. „Gemeinsam mit dem Gesundheitsamt haben wir eine Lösung gefunden, welches Personal unter welchen Schutzmaßnahmen wie eingesetzt werden kann“, sagt Wülferath. Unterstützt wird die WG auch von Caritas-Sozialstation.