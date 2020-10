Eifelkreis fordert Hilfe der Bundeswehr an : Acht Soldaten unterstützen Eifeler Gesundheitsamt bei Kontaktnachverfolgung

Eifelkreis fordert Hilfe der Bundeswehr an

Bitburg-Prüm Der Eifelkreis Bitburg-Prüm hat bei der Bekämpfung der Pandemie um Unterstützung der Bundeswehr gebeten. Dies bestätigt Pressesprecher Thomas Konder auf Anfrage unserer Zeitung.

Wann genau die Einsatzkräfte im Kreis ankommen und eingearbeitet werden können, sei, schreibt Konder, allerdings noch unklar. Ebenso, von welcher Kaserne die Soldaten abgezogen werden. Naheliegend wäre ja der Stützpunkt in Daun, Pressesprecher Konder sagt aber: „Die können von irgendwoher sein, Nord, Süd, Ost.“

Der Eifelkreis ist somit, nach dem Gesundheitsamt Trier/Trier-Saarburg, die zweite Kommune in der Region, die Hilfe des Militärs in Anspruch nimmt. Rund um die Moselstadt sollen in den nächsten drei Monaten ebenfalls fünf Soldaten bei der Kontaktverfolgung helfen.