Mozartwochen Wie ein Festival zu Ehren des berühmtesten Wieners ausgerechnet in der Eifel landete

Musikvereine gibt es in der Eifel wie Sand am Meer. Auch an Chören mangelt es der Region wahrlich nicht. „Musik hat bei uns einen hohen Stellenwert, umso schöner ist es, dass wir uns regelmäßig auf dieses hochkarätige Festival freuen dürfen“, sagt der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Prüm, Aloysius Söhngen – gemeint sind die seit 2002 im Dreijahrestakt ausgerichteten Mozartwochen Eifel. Im November geht das Klassik-Festival in die achte Runde und wird wieder vom Trierischen Volksfreund präsentiert.