Freizeit : Achtes Prümer Entenrennen für den guten Zweck

Foto: Jugendrotkreuz Prüm

Prüm Zum achten Mal rennen in Prüm die Enten für einen guten Zweck. Zwar nicht so wie die letzten Jahre mit Strandfeeling und großem Publikum an der Prüm, sondern (wegen Corona) via Livestream.

Diesen kann man auf der Facebookseite des Jugendrotkreuzes Prüm am Sonntag, 19. Juli, ab 13 Uhr verfolgen. Die Rennenten können von Bürgern „adoptiert“ werden. Die Adoptivscheine sind an folgenden Vorverkaufsstellen erhältlich: Kreissparkasse Prüm, Buchhandlung Hildesheim, HIT-Markt Prüm. Es gibt (gesponserte) Preise für die Besitzer der schnellsten Enten. Ein Teil des Erlöses geht an das Projekt „Prümer Bottisch“, mit dem anderen Teil wird die Jugendarbeit des Jugendrotkreuzes wieder angekurbelt, da zuletzt wegen der Corona-Vorschriften Zwangspause herrschte.