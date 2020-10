Wandern : Wandern an der „Kleinen Kyll“

Manderscheid (red) Das Gesundland Vulkaneifel bietet eine Achtsamkeitswanderung an der „Kleinen Kyll“ an. Gemeinsam mit Landschaftsmentoren und Entspannungstrainern erfahren die Teilnehmer die Natur mit allen Sinnen.

Die Tour findet jeweils sonntags am 1. November, 15. November, und 29. November statt. Treffpunkt ist der Parkplatz Heidsmühle in Manderscheid. Die Tour dauert etwa 2,5 Stunden. Die Kosten betragen fünf Euro/vier Euro mit Gästekarte. Anmeldung unter Telefon 06572/9989005 oder per E-Mail an manderscheid@gesundland-vulkaneifel.de