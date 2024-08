Konkurrenz für den Ring „Party, Dreck und Mädels“: Darum geht’s beim Rasenmäher-Cross in der Eifel

Röhrende Motoren, spritzender Dreck, infernalischer Krach – allein diese drei Dinge, lassen die Herzen von Autocross-Fans höherschlagen. In kleinen geländegängigen Rennwagen rasen quasi jedes Wochenende irgendwo in Deutschland Motorsportler um die Wette. Auch in Badem knattern seit vielen Jahren die Motoren, seit 2018 geht es allerdings bei dem Rennen in Badem etwas anders zu als in den Vorjahren: gemessen wird sich auf dem 500 Meter langen Rundkurs nämlich nicht in üblichen Autocross-Maschinen, sondern auf Rasenmähern.