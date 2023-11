Brauchtum Zwei Plätze, viel Angebot – so läuten die Prümer den Advent ein

Prüm · Adventsauftakt in Prüm: Turmblasen am Hahnplatz, Weihnachtsstimmung am Johannismarkt – und zwei Mal der Musikverein.

26.11.2023 , 11:52 Uhr

Seit mehr als vier Jahrzehnten ist das Prümer Turmblasen der traditionelle Beginn der Adventszeit. Im Bild von links: Rainer Raskopp, Andreas Endres, Hubert Nickels und Martin Schmitt vom Musikverein Prüm. Foto: Vladi Nowakowski

Es weihnachtet schon sichtbar vor sich hin in der Abteistadt: Seit vergangener Woche leuchten wieder die großen Sterne (beschafft vom Gewerbeverein) auf den Plätzen, Beeten und in den Geschäften. Stadtbürgermeister Johannes Reuschen war bereits wieder im Wald dabei, als ein Transporter von Udo Sohns aus Brandscheid den großen Christbaum für den Hahnplatz abholte – diesmal übrigens stammt die Tanne, rund 15 Meter hoch, aus Niederstadtfeld, wie Reuschen sagt.