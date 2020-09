Oberkailer wollen Weihnachtsmarkt ins Internet verlegen : Adventliche Burgstraße: „Absagen passt nicht zu uns“

Oberkail Auch die Burgstraße wird in diesem Jahr coronabedingt nicht adventlich werden. Den beliebten Weihnachtsmarkt ersatzlos zu streichen, kommt für die Oberkailer allerdings auch nicht infrage. Sie planen stattdessen, ins Netz umzuziehen.

Die Frage eines Kindes hat in Oberkail alles ins Rollen gebracht. Gestellt hat sie der Sohn von Alexandra Kipp-Müller bei einem Spaziergang im Jahr 2010. Wie es der Zufall wollte, standen sie damals ausgerechnet in der Burgstraße. Als er von seiner Mutter wissen wollte, warum Dudeldorf eigentlich einen Weihnachtsmarkt veranstaltet — und Oberkail nicht.

Kipp-Müller wusste damals keine rechte Antwort. Doch die Frage ging der Eifelerin nicht mehr aus dem Kopf. Und schnell steckte sie einige weitere Einwohner mit ihrer Idee an. Bis es 2012 dann zum ersten Mal „adventlich“ wurde in der Burgstraße. Seitdem lockt einer der vielleicht heimeligsten Weihnachtsmärkte der Region alle zwei Jahre etliche Besucher in den historischen Ortskern.

Derzeit arbeite der Verein an der entsprechenden Homepage, die voraussichtlich im Spätherbst an den Start gehen soll. Noch sei nicht alles bis ins Detail geplant, sagt Kipp-Müller. Es bleiben also noch jede Menge Fragen. Doch eine Frage hat in Oberkail, das beweist die Geschichte der Adventlichen Burgstraße, ja schon mal zu einer tollen Idee geführt.