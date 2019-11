Advent : Schule veranstaltet Adventsbasar

Prüm (red) Die Astrid-Lindgren-Schule Prüm veranstaltet am Samstag, 30. November, von 9 bis 16 Uhr im Zelt auf dem Hahnplatz in Prüm einen Adventsbasar. Die Besucher erwartet ein großes Angebot an Advents- und Türkränzen, Bastel- und Werkarbeiten sowie Gebäck.