1000 Besucher auf dem Hahnplatz : Adventsblasen eröffnet Prümer Weihnachtszeit

Prüm Rund 1000 Menschen feiern die Traditionsveranstaltung auf auf dem neu gestalteten Hahnplatz.

(now) Glühwein und heißer Punsch sind bei leichtem Frost am Samstagabend die besten Hilfsmittel, um bei Minustemperatuten auf dem Hahnplatz auszuharren. Die Weihnachtsbuden auf dem Johannismarkt liegen für die Besucher des Adventsblasens ja direkt auf dem Weg.

Der Grund: Die Vorabendmesse in der Basilika dauert etwas länger, die ersten Töne, die traditionell vom Turm der Basilika über den Hahnplatz schweben, erklingen erst, als sich auch die letzten Besucher der Messe zu den Menschen draußen gesellt haben.

Dann aber versinkt die Menge in andächtiges Schweigen, als die Bläser des Musikvereins 1834 Prüm das erste Stück anstimmen. Die Musiker sind auf vier Punkte rund um den Hahnplatz verteilt: Sie stehen auf dem Balkon des Hotels „Zum goldenen Stern“, dem Balkon der Volksbank Eifel und in einem der Basilikatürme -– die Solotrompete erklingt aus dem Fenster einer Privatwohnung.

Der besinnliche Beginn der Adventszeit fand in den vergangenen drei Jahren wegen des Umbaus des Hahnplatzes sprichwörtlich auf einer Baustelle zwischen Baggern und Kieshaufen statt. In diesem Jahr war das seit mehr als vier Jahrzehnten veranstaltete Adventsblasen die Premiere für das neu gestaltete Zentrum der Abteistadt. Das freut natürlich auch die Besucher, von denen einer im Vorbeigehen sagt: „Jetzt kann man endlich wieder in der Mitte des Platzes stehen um die Musik richtig zu genießen.“