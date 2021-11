Musik : Alle Jahre wieder: Die Tradition lebt

Prüm Mit dem Adventsblasen startet Prüm seit 45 Jahren in die Vorweihnachtszeit. Rund 600 Menschen kamen diesmal auf den Hahnplatz.

Am Samstag versammeln sich rund 600 Zuhörer um den großen Weihnachtsbaum in der Innenstadt. Und als um 20.15 Uhr die ersten Töne vom Turm der Basilika hinab wehen, verstummen alle Gespräche. Außer der Musik erklingt kein Geräusch. Normalerweise – doch ausgerechnet an diesem Samstagabend mischt sich das Röhren eines Transportflugzeugs minutenlang unter die Klänge des „Salzburger Advents­singens“. Die Straßen zum Hahnplatz hat die Prümer Feuerwehr zwar abgesperrt, doch eine Flugverbotszone einzurichten wäre wohl einige Nummern zu groß.

20 Minuten stehen die Besucher andächtig und vollkommen still da, drehen sich lediglich um, wenn die Musik aus einer anderen Richtung des Hahnplatzes erklingt. Besinnlich ist es, schön und herz­erweichend. Ein Start in eine hoffentlich fried­liche Adventszeit nach all den Kata­strophen in diesem Jahr, in dem sich die Pandemie nicht besiegen ließ und in dem die Flut im Juli zusätzliches Leid und Not brachte. Die Nachrichten auch dieses Tages sprechen eine andere Sprache. Doch die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt.