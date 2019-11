Bitburg : Adventsfeier der Rheuma-Liga

Bitburg In der St.-Martin-Schule kann im Moment für weitere fünf Wochen keine Therapie der Rheuma-Liga angeboten werden. Da auch die Adventsfeier am Sonntag, 1. Dezember, in diesen Zeitraum fällt, werden die Mitglieder gebeten, sich telefonisch bei Marlies Schäfer 06561-8019; bei Hildegard Heber 06561-7217 oder bei Ingrid Wilke 06569-963603 für weitere Planungen zu melden.