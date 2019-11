Konzert : Musiker spielen Adventskonzert

Bitburg (red) Unter dem Titel „Frieden auf Erden“ findet das 52. Adventskonzert mit dem Kirchenchor Cäcilia Bitburg am Sonntag, 1. Dezember, um 17 Uhr in der Pfarrkirche St. Peter in Bitburg statt. Die Gesangssolisten sind Ljudmila Schuler, Sopran, Susanne Dockendorf, Mezzosopron.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken