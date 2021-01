Kommunalpolitik : Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bitburger Land wehrt sich gegen Kritik

Bitburg Stellungnahme von Bürgermeister Josef Junk zum TV-Artikel „Ratsfraktionen zwischen Unmut und Ungeduld“ vom 21. Januar.

(ma) Auf unseren jüngsten Bericht „Ratsfraktionen zwischen Unmut und Ungeduld“ (TV vom 21. Januar) zu den anstehenden Themen im Bitburger Land hat sich Verbandsbürgermeister Josef Junk gemeldet. In einer ausführlichen Stellungnahme legt er unter anderem dar, wie es um die Digitalisierung im Rathaus der Verbandsgemeinde Bitburger Land steht.

„Ich möchte die Sicht der Verwaltung zum genannten Artikel darlegen: Es ist in der Verbandsgemeinde Bitburger Land gute Tradition, dass die Verwaltung mit den Ratsfraktionen den in enger Zusammenarbeit mit dem hauptamtlichen Beigeordneten erstellten Haushaltsentwurf vor der jeweiligen Haushaltssitzung bespricht und Anregungen sowie Änderungswünsche entgegen nimmt.

In der Sitzung des Hauptausschusses am 9. Dezember 2020 verzichteten alle Ratsfraktionen unter Hinweis auf die noch mit der Verwaltung ausstehende Vorbesprechung des Haushaltes auf eine Vorberatung in der Sitzung.