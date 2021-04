Umweltverschmutzung : Müllproblem: Es ist einfach nicht in den Griff zu kriegen

Helmut Lescher ärgert sich über den Müll auf dem Parkplatz Badem. Foto: Christina Bents

Badem An Mitfahrer- und Autobahnparkplätzen nimmt die Vermüllung zu, wie am Mitfahrerparkplatz Badem. Behörden kommen kaum dagegen an.

Von Christina Bents

(chb) Getränkeflaschen, Fensterrahmen, Plastikrohre und Teile eines Waschbeckens liegen im Gebüsch des Mitfahrerparkplatzes Badem. Das regt Helmut Lescher auf, der dort regelmäßig vorbeikommt. „Kleinkram wie Getränkedosen, leere Sektflaschen und Verpackungsmüll liegt hier immer rum, aber Dinge, die eigentlich auf den Sperrmüll gehören, das ist eher selten“, sagt er. Verstehen kann er das nicht, denn auf dem Parkplatz gibt es Mülleimer und Sperrmüll könne man gut abholen lassen oder auf die Deponien fahren. „Würde ich einmal jemanden bei der Müllentsorgung treffen, würde ich auch etwas dazu sagen“, erklärt Lescher.

Für die Mitfahrerparkplätze und die Sauberkeit ist der Landesbetrieb Mobilität zuständig. Der Parkplatz in Badem ist schön angelegt. Mit Schotterflächen für etwa 40 Autos, Bäumen und Gabionen, um die Baumwurzeln zu schützen. Wäre nur der viele Müll nicht.

„Leider ist der Parkplatz in Badem kein Einzelfall. Zweimal pro Woche leeren die Straßenwärter die Abfallbehälter auf den Park- und Rastplätzen und sammeln den Müll auf. Dazu kommen große Reinigungsaktionen vor Ostern und zum Herbst. Insgesamt sind es in Rheinland-Pfalz 250 Tonnen Müll im Jahr auf den Rastplätzen“, sagt Birgit Küppers, von der Zentrale des LBM. Von den Straßenrändern würden zusätzlich in Rheinland-Pfalz 5500 Tonnen Müll eingesammelt. „Es gibt oft kein Unrechtsgefühl für dieses Vergehen und vielfach werden diese Taten als ,Kavaliersdelikt’ hingenommen“, sagt Birgit Küppers.

Wenn keine Hinweise auf den Verursacher vorliegen, wird der Abfall entsorgt. Illegal aufgefundener Abfall wird aber auf Adressen, Dokumente untersucht und wenn es Verdächtige gibt, wird Anzeige erstattet. „Ganz selten wird jemand auf frischer Tat ertappt. Einmal wollte ein Täter nach dem Betanken seines Fahrzeugs seinen Kanister mit Dieselresten dort ablegen. Auf sein Tun angesprochen, zeigte er keine Einsicht. Dann wurde die Polizei alarmiert.“

Eine Videoüberwachung der Plätze ist aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht zulässig. Für die Müllbeseitigung entstehen jedes Jahr bei den 57 Straßenmeistereien Kosten in Höhe von 1,5 Millionen Euro. „Hinzu kommen die Kosten für die Kreise, die den durch die Straßenmeistereien gesammelten Müll entsorgen müssen“, so Küppers.

Generell tragen Kreise, Land oder Bund die Kosten der Entsorgung. Helmut Lescher entsorgt oft selbst den Müll anderer am Rastplatz, weil: „Es könnte sich durch die Hinterlassenschaften ein Tier verletzen.“

