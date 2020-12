Corona-Pandemie : Eifelkreis ruft Ärzte zur Mitarbeit im Impfzentrum in Bitburg auf

Bitburg Alle Ärzte, ob angestellt, vertragsärztlich tätig, in Familienzeit oder bereits im Ruhestand sind für den Dienst im Impfzentrum willkommen.

(aff/red) Im Eifelkreis Bitburg-Prüm entsteht derzeit in der ehemaligen Turnhalle der High School auf dem Gelände der früheren US-Housing das Impfzentrum gegen das Coronavirus (der TV berichtete). Aktuell werden die technische Inbetriebnahme des Gebäudes und die übrige Infrastruktur vorbereitet. Es fehlt aber bisher nicht nur der Impfstoff, es mangelt auch an Ärzten und medizinischem Personal, das zum Impfen benötigt wird.

Am Montag, 30. November, hatte der Kreistag beschlossen, den Kreisverband Bitburg-Prüm des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) mit dem Betrieb des Impfzentrums zu beauftragen. Dieser stellt einen sogenannten Impfkoordinator als verantwortlicher Ansprechpartner für die Organisation des Impfzentrums. Zur Kontaktaufnahme direkt vor Ort wird darum gebeten, parallel zum Eintrag in der Datenbank des Landes eine Kurzinfo an das DRK per E-Mail an bewerbung@drk-bitburg.de zu richten.