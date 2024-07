Ärztliche (Nicht-)Versorgung auf den Dörfern Land ohne Arzt: Was können sie tun?

Arzfeld/Pronsfeld/Prüm · Die Aufgabe der Pronsfelder Arztpraxis und die Not der Unversorgten beschäftigten auch den neuen Rat der Verbandsgemeinde Arzfeld. Und dann sind ja da noch die anderen angekündigten Schließungen in der Eifel. Nachwuchs? Kaum welcher in Sicht. Aber was kann getan werden?

22.07.2024 , 08:10 Uhr

Selber frickeln, bis der Arzt kommt? Der Verbandskasten kann auch nicht alles heilen. (Symbolfoto) Foto: Fritz-Peter Linden

Von Fritz-Peter Linden Redakteur in der Eifel