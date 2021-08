Unwetter und Finanzen : Flutopferhilfe: Wie viel kann der Eifelkreis erübrigen?

Bitburg-Prüm Bund und Land haben angekündigt, Hunderte Millionen an Hilfsgeld für die vom Hochwasser betroffenen Menschen auszugeben. Die AfD hat nun gefordert, dass der Eifelkreis sechs Millionen drauflegt. Ist das realistisch?

Wenn drei Wochen nach der Flutkatastrophe schon irgendetwas sicher ist, dann das: Allein im Eifelkreis dürfte das Hochwasser Schäden in Milliardenhöhe angerichtet haben. Noch lange nachdem die letzte Fliese geputzt und das letzte verschlammte Möbelstück abtransportiert wurde, werden auch die finanziellen Folgen zu spüren sein.

Bis zu 3500 Euro pro Haushalt will das Land beisteuern. Der Bund legt nochmal 200 Millionen drauf. Hinzukommen die Spenden von etlichen Privatleuten, die über die verschiendsten Initiativen gesammelt wurden.

Doch was ist eigentlich mit den Kommunen? Sollten sich nicht etwa auch der Eifelkreis an den immensen Kosten beteiligen, auch über die Sanierung der zerstörten Straßen, Brücken und öffentlichen Gebäuden hinaus?

Finanzieren möchte die „Alternative für Deutschland“ diesen Zuschuss über Einsparungen von „weniger sinnvoll eingesetzter Gelder“. Derzeit gebe der Staat ja „auch große Beträge für unwirt­schaft­liche und abwegige Vorhaben“ aus, heißt es in dem Antrag, der dem TV vorliegt. Konkrete Beispiele für solche aus Sicht des Verfassers unnötigen Projekte bleibt der Text allerdings schuldig.

Das ist es auch, was die Kreisverwaltung an dem AfD-Antrag bemängelt. Auf Anfrage unserer Zeitung schreibt Pressesprecher Thomas Konder: „In Anbetracht des derzeitigen Haushalts-Defizits ist der aktuell vorliegende Deckungsvorschlag nicht konkret genug.“ Oder anders ausgedrückt: Die Kommune sitzt auf einem gigantischen Schuldenberg. Woher sie da die sechs Millionen nehmen soll, scheint im Landratsamt also unklar.