Täter gilt als schuldunfähig : Aggressiver Patient steht vor Gericht

Bitburg/Koblenz Die Staatsanwaltschaft Koblenz verhandelt gegen einen psychisch kranken Mann, der eine Angestellte des Bitburger Betreuungszentrums gewürgt hat.

Kein schöner Einsatz. Das steht außerfrage. Im Vergleich zu dem, was am 21. März 2019 in der Einrichtung passiert ist, sind die Beamten aber noch glimpflich davongekommen. Denn an diesem Tag hatten die Beamten es im RBZ mit „einer absolute Ausnahmesituation“ zu tun, wie Hamm sagt.