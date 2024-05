Aufträge für Unternehmer Informationstag: US Air Base Spangdahlem sucht Kontakt zur Wirtschaft

Spangdahlem/Trier · Der US Luftwaffenstützpunkt Spangdahlem will noch mehr Waren und Dienstleistungen vor der Haustür in der Region Trier einkaufen und lädt Firmen zu einem Informationstag ein. 2023 gab die Air Base vor Ort viele Millionen Euro aus.

17.05.2024 , 13:39 Uhr

Auf der US Air Base Spangdahlem wird derzeit eine neue Grundschule gebaut. Der US Fliegerhorst in der Eifel sucht noch für viele weitere Dienstleistungen und Waren den Kontakt zu deutschen Firmen. Foto: 52nd Fighter Wing Public Affairs/Airman Sydney Franklin, 52nd Fighter Wing Public Affairs

Von Christian Moeris Redakteur Landkreis Bernkastel-Wittlich