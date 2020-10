Übungen in den ersten zwei Novemberwochen : Air Base Spangdahlem kündigt Nachtflüge über der Eifel an

Foto: TV/Christian Altmayer

Spangdahlem Eifeler könnten in den kommenden Wochen wieder von einem Donnern geweckt werden. Denn die Air Base Spangdahlem kündigt für die nächsten Tage und die ersten zwei Novemberwochen wieder Flüge am späten Abend an.

Es sei wichtig, dass die Piloten dieses Traing mit der Nachtsichtbrille bekommen, sagt Kommodore David Epperson.

Eine Neuigkeit ist das nicht: Jedes Jahr, meist im Frühling und Herbst, stehen diese besonderen Übungen an.