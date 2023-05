Angebot für US-Amerikaner Tourismusmesse „Explore the Eifel“: So lernen Soldaten der Air Base Spangdahlem ihre Umgebung kennen

Alljährlich können sich die Tourist-Informationen der Region und weitere Anbieter bei „Explore the Eifel“ auf dem amerikanischen Luftwaffenstützpunkt Spangdahlem präsentieren. In diesem Jahr hat allerdings erstmals auch ein deutscher Luftwaffenkommandant das symbolische blaue Band mit einer überdimensionierten Schere durchschnitten: Neben Oberst Leslie Hauck, der den Stützpunkt befehligt, half auch Oberst Thomas Schneider, Kommodore des in Büchel stationierten Taktischen Jagdgeschwaders 33 der Bundesluftwaffe, mit, das Band zu zerschneiden. Bei dem Akt war natürlich auch Jan Niewodniczanski, Vorsitzender des Host Nation Councils, dabei. Dieser Verein setzt sich für die deutsch-amerikanische Freundschaft und Verständigung in der Region ein.