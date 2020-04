Streitkräfte : Air Base Spangdahlem spendet selbst genähte Masken

Angehörige des 52. Jagdgeschwaders und Mitarbeiter der Geschäftsstelle des Deutschen Roten Kreuzes in Bitburg posieren in der Nähe der DRK-Einrichtung. Die Gruppe präsentiert sich gemeinsam stark im Einsatz gegen Covid-19. Foto: Jovante Johnson Members from the 52nd Fighter Wing and members from the Red Cross pose for a photo in front of the Red Cross, Bitburg, Rhineland-Palatinate, April 20, 2020. Members from the 52nd FW donated 500 face masks for the local Red Cross to distribute to community members in an effort to stop COVID-19. (U.S. Air Force photo by Senior Airman Jovante Johnson) Foto: US Air Force/Jovante Johnson