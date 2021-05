Wettbewerb : Erfolg für Biesdorfer Schüler beim Planspiel Börse

Biesdorf (red) Beim Planspiel Börse hat die Gruppe vom Biesdorfer St.-Josef-Gymnasium mit dem bereits traditionellen Namen „Aktienbobos“ den ersten Platz in der Nachhaltigkeitswertung erreicht. Ihr Depot­gesamt­wert lag bei 54 480,55 Euro.

Ausschlaggebend war am Ende die Aktie einer innovativen Automarke, die auf hybride Antriebe setzt. Ihr Kurs­ entwickelte sich mit 30 Prozent Anstieg erstaunlich. Einer der Gründe, warum die Gruppe gerne noch einmal an dem Wettbewerb teilnehmen will, ist die Möglichkeit, anders zu investieren, als man es bei echten Depots tun würde. Das Bild zeigt Jannis Nösges, Julian Heinen und Julian Grandl (vorne, von links), dahinter Marco Gangolf und Jürgen Gieraths, schulische Betreuer des Planspiels Börse.