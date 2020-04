Aktion der Initiative Hand in Hand in Irrel : Wenn der Osterhase auf dem Motorrad kommt

Die Osterhasen warten bereits auf ihre wilde Fahrt. Foto: tv/Michael Helbach

Irrel Vier lange Löffel auf zwei heißen Öfen: Mit dieser Kombination wollen die Irreler Kinderherzen höher schlagen lassen.

(utz) Schon mal einen Osterhasen auf einem Motorrad gesehen? Nein. Wenn man es aber erleben will, sollte man in Irrel wohnen oder sich Fotos von dieser Aktion schicken lassen, die am Ostersonntag in den Straßen des Ortes stattfindet. Dann fahren nämlich zwei Männer in Osterhasen-Kostümen auf zwei Oldtimer-Motorrädern durch den Ort. Ins Rollen gebracht hat die Aktion die Initiative „Hand in Hand für Irrel“.

Warum? „Weil wird in diesen schwierigen Zeiten etwas für die Kinder und Familien tun möchten“, sagt Doris Backendorf von „Hand in Hand“. Normalerweise organisiere die Initiative jedes Jahr an Ostern die Emmaus-Wanderung mit vielen Aktionen für Kinder. Aber dieses Jahr sei das wegen Corona eben nicht möglich. Damit die Kinder trotzdem ein wenig Freude haben, rollt der Hase eben durchs Dorf. Wer will, erklärt Michael Helbach von „Hand in Hand“, können sich dem Hasen sogar nähern — in gebührendem Abstand, versteht sich.

Wer lieber drin bleiben will, kann sich das Hasen-Gespann auch von dort aus angucken. Wie auch immer: Fotos machen ist erwünscht. Denn damit können die Kinder an einem Wettbewerb teilnehmen, bei dem es Preise zu gewinnen gibt. Wie das Ganze genau abläuft, können die Irreler auf Handzetteln nachlesen, die in die Briefkästen geworfen werden. Und Nicht-Irreler müssen sich eben nachher die Fotos anschauen, um zu glauben, dass Osterhasen Motorradfahren können. Oder die Aktion nachmachen.

Osteraktion in Irrel. Foto: tv/Michael Helbach

