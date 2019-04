später lesen Schule Aktion Lebensläufe am St.-Willibrord-Gymnasium FOTO: tv / Philipp Kesse FOTO: tv / Philipp Kesse Teilen

(red) Wie in den vergangenen Jahren hat sich das St.-Willibrord-Gymnasium Bitburg auch in diesem Jahr an der „Aktion Lebensläufe“ der Deutschen Welthungerhilfe beteiligt und einen Sponsorenlauf mit den fünften Klassen der Gemeinsamen Orientierungsstufe, den siebten und achten Klassen des Gymnasiums sowie den Schülerinnen und Schülern der St.-Martin-Schule im Stadion Bitburg durchgeführt.