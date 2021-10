Soziales : „Aktion Tagwerk“ am Staatlichen Eifel-Gymnasium für Afrika

Die Schülerinnen und Schüler erwirtschafteten mit ihrem Einsatz 3960 Euro. Davon wurden 50 Prozent an die Aktion Tagwerk gespendet, den anderen Anteil erhielt die Partnerschule des SEG in Ruanda (Ostafrika). Foto: Irina Flohr

Neuerburg (red) Die „Aktion Tagwerk“ ist eine bundesweite entwicklungspolitische Bildungskampagne für Schülerinnen und Schüler jeden Alters und aller Schulformen.

Kinder und Jugendliche in Deutschland setzen sich hier aktiv für Gleichaltrige in zwei afrikanischen Ländern ein. Zur Erklärung der Idee wird auf der Website erläutert: „Schülerinnen und Schüler gehen an einem Tag im Schuljahr anstatt zur Schule arbeiten und spenden ihren Lohn für Bildungsprojekte in zwei afrikanischen Ländern. Somit setzen sich die Kinder und Jugendlichen in Deutschland aktiv für Gleichaltrige in den Projektländern ein.“

Auch die Schülerinnen- und Schülervertretung des Staatlichen Eifel-Gymnasiums in Neuerburg hat die „Aktion Tagwerk“ unterstützt. Die Eifeler Jugendlichen sagten, sie wollten gerade in dieser Zeit der Pandemie etwas Gutes mit ihrem persönlichen Einsatz tun und somit die eigene Arbeitskraft und Motivation für Kinder und Jugendliche in Afrika nutzen.

„Dein Tag für Afrika“ bietet teilnehmenden Schulen, die bereits eine bestehende Partnerschaft oder ein gemeinnütziges Projekt unterstützen, die Möglichkeit an, wahlweise 25 oder 50 Prozent ihres Erlöses an ein eigenes Partnerprojekt zu spenden. Der andere Teil fließt in die von „Aktion Tagwerk“ vorgeschlagenen Projekte. In den vergangenen Jahren ist dieser Teil des individuellen Schulengagements, mit Hunderten aktiven Schulpartnerschaften in über 40 Ländern der Welt, zu einem wichtigen Bestandteil der Kampagne „Dein Tag für Afrika“ geworden.