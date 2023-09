Heimatshoppen Viele Aktionen, Flohmarkt und verkaufsoffener Sonntag

Verschiedene teilnehmende Geschäfte bieten am Freitag die Möglichkeit bis 20 Uhr einzukaufen. Am Samstag kann auf dem antiken Floh- und Trödelmarkt nach Lust und Laune gestöbert werden. Beim verkaufsoffenen Sonntag sind alle Geschäfte ab 12 Uhr geöffnet. In der Innenstadt wird es eine Blaulichtmeile geben. Hier präsentieren sich die Rettungsdienste Polizei, Rotes Kreuz, Feuerwehr und THW unter anderem mit ihren Fahrzeugen. Die Rettungsdienste möchten den Sonntag nutzen, um auf sich aufmerksam zu machen und dadurch neue Mitglieder oder Nachwuchs anzuwerben. Im Pfarrgarten neben der Basilika findet das Familienfest unter dem Motto „Vielfalt leben“ statt. Die Geschäftsleute in Niederprüm, Prüm und Dausfelder Höhe halten interessante Angebote und Aktionen bereit.