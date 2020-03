Kampf den Kostenfallen : Verbraucherzentrale Prüm informiert über Nepp im Netz

Beratung jeden Freitag in Prüm: Monika Hecken mit Besuchern im Konvikt. Foto: e_pruem <e_pruem@volksfreund.de>/Fritz-Peter Linden

Prüm Die Verbraucherzentrale Prüm lädt zu verschiedenen Aktionen am Weltverbrauchertag, 15. März, ein.

Die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz und Beraterin Monika Hecken vom Stützpunkt Prüm bieten in Kürze einige Aktionen an, bei denen die Kostenfallen rund um die Nutzung von Telefon, Smartphone und Internet im Mittelpunkt stehen. Anlass: der Weltverbrauchertag, jedes Jahr am 15. März (diesmal ein Sonntag).

„Das Drittanbieter-Abo auf dem Smartphone, der untergeschobene Vertrag am Telefon oder automatische Vertragsverlängerungen gehören zu den Klassikern unter den Kostenfallen für Verbraucher“, sagt Julia Gerhards, Referentin für Verbraucherrecht bei der Verbraucherzentrale. Deshalb biete die Zentrale dazu umfassende Information an – „sowie Beratung und Hilfe, wenn man in eine solche Kostenfalle getappt ist“.

In Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt und den Digital-Botschaftern Rheinland-Pfalz läuft in Kürze eine Seminarreihe im Internet. In drei solchen Seminaren werden die wichtigsten Kostenfallen vorgestellt. Zudem geben die Referenten Tipps, wie man sich als Verbraucher schützen kann.

Die Termine und Themen: Montag, 16. März, 18 Uhr: „Fake-Shops erkennen.“ Dienstag, 17. März, 15 Uhr: „Achtung, Abzocke! Falscher Polizeibeamter, Enkeltrick und untergeschobene Verträge am Telefon.“ Mittwoch, 18. März, 11 Uhr: „Abofalle Drittanbieter.“

Die Web-Seminare dauern immer etwa eine Stunde. Die Teilnahme daran ist kostenfrei, eine Anmeldung erforderlich. Benötigt werden ein Computer oder ein Laptop mit Tonausgabe. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung findet man unter: www.verbraucherzentrale-rlp.de/webseminare-rlp

Zum Weltverbrauchertag bietet Monika Hecken im Beratungsstützpunkt in Prüm am Freitag, 20. März, von 10 Uhr bis 13 Uhr außerdem kostenlose Kurzberatungen zum Thema Kostenfallen an. Die Beratungen sind wie immer im Konvikt, Raum 215 im ersten Obergeschoss. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.