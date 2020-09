Bildung : Aktionstage an der Kaiser-Lothar-Schule

Eine Schülergruppe der fünften Klassen der Prümer Kaiser-Lothar-Realschule plus beim „Wir sind Klasse“-Aktionstag im Haus der Jugend Prüm. Foto: Kaiser-Lothar-Realschule plus Prüm

Prüm (red) Die neuen Schülerinnen und Schüler der fünften Klassen an der Kaiser-Lothar-Real­schule plus sind motiviert und gut gelaunt ins Schuljahr gestartet. In den ersten Tagen betreuten die Klassenleiterinnen Monika Gerigk und Andrea Berger-Jaroszewski die Mädchen und Jungen.

