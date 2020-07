Corona-Pandemie im Eifelkreis : Aktuell 33 Infizierte im Kreis

Foto: dpa-tmn/Oliver Berg

Bitburg (de) Im Eifelkreis wurden am Donnerstag zwei Neuinfektionen bekannt. Gleichzeitig gilt ein Corona-Patient als genesen. Damit gibt es aktuell 33 Corona-Fälle im Eifelkreis. Die Sichtungsstelle in der Wankelstraße ist am Samstag von 8 bis 16 Uhr geöffnet.