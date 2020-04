Corona-Krankenhaus Gerolstein : 15 Infizierte in Corona-Klinik

Gerolstein (mh) In der zum Corona-Schwerpunktkrankenhaus umfunktionierten Marienhaus-Klinik in Gerolstein waren nach Angaben von Unternehmenssprecher Heribert Frieling am Freitagnachmittag 15 auf Covid 19 positiv getestete Patienten.

Grundsätzlich nimmt die Corona-Klinik in Gerolstein nicht nur Patienten aus dem Vulkaneifelkreis auf, sondern auch aus den beiden Nachbarkreisen Bad Neuenahr-Ahrweiler und dem Eifelkreis Bitburg-Prüm. Frieling: „In erster Linie haben wir das Angebot geschaffen, um unsere beiden Schwesterkrankenhäuser in Bitburg und Bad Neuenahr zu entlasten und die Behandlung von Corona-Patienten räumlich und personell getrennt – gemäß der Empfehlung des Robert-Koch-Instituts.“ Sowohl in dem Corona- als auch in den anderen Krankenhäusern werde während der Pandemie im Zwölf-Stunden-Betrieb mit jeweils einem Team gearbeitet. Frieling: „So wird sichergestellt, dass bei einem positiven Fall nur das Team A in Quarantäne muss oder dauerhaft in Sicherheitskleidung arbeiten kann, nicht aber auch das Team B. Dass also nicht die gesamte Truppe betroffen ist.“