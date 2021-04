Corona-Pandemie : Eifelkreis liegt über der 100er-Inzidenz-Marke

Bitburg/Prüm Der Eifelkreis liegt über der 100er-Inzidenz-Marke. Der 7-Tage-Inzidenz-Wert betrug am Montag 121,1. Das teilt die Kreisverwaltung am Montag, 26. April, mit. Schon am Sonntag hatte der Wert bei 98,9 gelegen.

264 Menschen (Sonntag: 231) sind aktuell im Eifelkreis mit dem Coronavirus infiziert, davon 52,8 Prozent mit einer Virusmutation. 31 weitere Fälle seien am Montag gemeldet worden.

Sollte der Inzidenzwert am Dienstag und Mittwoch ebenfalls über 100 liegen, greift die Bundesnotbremse. Das heißt: Lockdown mit Kontaktbe­schränkungen, Ausgangssperren, die weitgehende Schließung des Einzelhandels, der Gastronomie, von Dienstleistungsbetrieben so­wie Kultur­- und Freizeiteinrich­tungen.