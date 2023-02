Antragsflut steigt : Warum immer mehr Menschen Hilfe und Beratung bei Alibi in Bitburg suchen

Warum immer mehr Menschen Hilfe und Beratung bei Alibi in Bitburg suchen

Der Vorsitzende des Vereins Alibi, Richard Ehl, mit den Mitarbeiterinnen Vandis Ober und Sabine Neff. Alibi will Menschen beim Ausfüllen von Anträgen helfen. Foto: Bents Christina

Bitburg Der Verein Alibi bietet zweimal pro Woche Beratungen bei verschiedenen Anträgen und Formularen an. In den vergangenen zehn Jahren hat sich die Bedürftigkeit verlagert – hin zu Menschen, die mit ihrem Arbeitslohn ihre Kosten nicht mehr decken können. Wie Alibi den Menschen helfen kann.

In der Beratungsstelle des Vereins geht es um Hilfestellungen bei Anträgen und Bescheiden zum Arbeitslosengeld I und II, heute Bürgergeld, oder Hilfestellungen bei der Beantragung weiterer Sozialleistungen, beispielsweise Wohngeld oder Kinderzuschlag. Wenn es sinnvoll ist, wird an spezielle Beratungsstellen weiter vermittelt, etwa die Schuldner- oder Suchtberatung oder die Tafel. Sabine Neff, Mitarbeiterin bei Alibi e.V., berichtet: „Die Anzahl der Anträge ist vielfältiger und seit dem Jahr 2015 kommen deutlich mehr Menschen mit Migrationshintergrund.“

Alibi Bitburg berät Menschen aus 18 Nationen

Durchschnittlich kommen in den vier Stunden, die die Beratungsstelle geöffnet hat, zehn Personen. Im Dezember vergangenen Jahres waren es beispielsweise 66 Besucher, die insgesamt 130 Beratungen bekommen haben. „Das Bürgergeld war ein ganz großes Thema. Es herrschte eine riesige Unsicherheit, denn die Menschen wussten nicht, ob sie neue Anträge stellen müssten, von wo jetzt das Geld kommt und ob es überhaupt kommt“, so Sabine Neff. Bei den meisten ändere sich nichts, es hätte eine leichte Erhöhung gegeben.

„Eine alleinstehende Frau, die auf 50 Quadratmetern lebt, bekommt im Monat 502 Euro. Die Miete und die Nebenkosten, die aber gedeckelt sind, bekommt sie bezahlt. Lebensmittel, Versicherungen, Strom, Busfahrkarten und Handykosten muss sie selbst tragen“, so Sabine Neff. Der Vorsitzende des Vereins Richard Ehl sagt: „Vorher waren es 449 Euro. Wenn man bedenkt, wie stark die Lebensmittel- und Strompreise sich erhöht haben, bleibt von der Erhöhung kaum etwas übrig.“

Dem Vorsitzenden und den beiden Mitarbeiterinnen ist in den vergangenen Wochen und Monaten aufgefallen, dass immer mehr Menschen, die einer geregelten Arbeit nachgehen, einen Antrag auf aufstockende Leistung stellen. Vandis Ober erklärt: „Die Zahlen haben sich verdreifacht. Man merkt, dass bei vielen die Lebenshaltungskosten so gestiegen sind, dass es einfach nicht mehr reicht ohne Beihilfe vom Staat.“

Die Beratungsarbeit des Vereins Alibi ist in den vergangenen zehn Jahren zu einem festen Bestandteil der Arbeit von Alibi geworden und auch die Ämter verweisen auf ihn, damit er unterstützt. Der Verein finanziert sich durch Mitgliedsbeiträge, Spenden und einen jährlichen Zuschuss der Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe von 8000 Euro. „Über neue Mitglieder würden wir uns sehr freuen, denn nur so können wir unsere Beratungszeiten aufrechterhalten, so Richard Ehl.