Weihnachtsmarkt im Alibi-Kaufhaus : Gebrauchtes und Gebackenes

BITBURG Das Alibi Kaufhaus in Bitburg lädt für heute und morgen zum Weihnachtsmarkt ein.

In den vergangenen Tagen wurde eifrig gebacken, eingekocht, gebastelt und dekoriert. Ab heute wird die Ware dann schließlich auch verkauft. Bereits zum dritten Mal lädt das Alibi Kaufhaus in der Mötscher Straße zum Weihnachtsmarkt ein. Und erstmals läuft die Veranstaltung über zwei Tage, also am Freitag, 22. November, und Samstag, 23. November, jeweils von zehn bis 16 Uhr.