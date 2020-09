Trunkenheitsfahrten nehmen nach dem Lockdown wieder zu : Alkohol am Steuer: Viele Kontrollen, viele Verstöße in der Eifel

Alkohol am Steuer: Viele Kontrollen, viele Verstöße in der Eifel

Bitburg Immer öfter zieht die Polizei betrunkene Fahrer aus dem Verkehr. Die Ruhe auf den Straßen ist es nach dem Corona-Lockdown vorbei. Auch am Dienstag gab es Aufgriffe.

Es ist früher Dienstagmorgen, der Himmel ist schwarz und es ist noch wenig los auf der Autobahn 60, als ein Wagen in Schlangenlinien über den Asphalt brettert. Immer wieder kommt das Auto kurz von der Spur ab und rauscht über den Seiten- und den Mittelstreifen. Das Verhalten des Mannes am Lenkrad kommt einem Vorbeifahrenden so seltsam vor, dass er prompt den Notruf wählt.