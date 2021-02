Bauland : Das Neubaugebiet Wieschen ist ein Selbstläufer

Meckel Das neue Wohnen hat für die Gemeinde Meckel eine große Bedeutung und kann für andere Orte ein gutes Beispiel für regionaltypisches Bauen sein.

„Wieschen“ – was so niedlich klingt, ist gar nicht mal so klein und hat eine große Bedeutung: Das Neubaugebiet in Meckel ist drei Hektar groß und bietet Platz für 25 Baugrundstücke. Und es ist ein „Selbstläufer“, wie Meckels Ortsbürgermeister Johannes Junk versichert. Will heißen, alle Baugrundstücke sind schon verkauft. Über fünf Bauanträge wird der Gemeinderat in der Sitzung am 24. Februar noch entscheiden, dann kann es laut Junk richtig losgehen. Der Anfang ist schon gemacht, die ersten Häuser stehen. Der Ortsbürgermeister hat nach eigener Aussage zehn Jahre für das Baugebiet gekämpft. Das Leader-Projekt wurde am 15. Februar 2012 bewilligt. Die Erschließung begann im April 2020, der Vorstufenausbau mit Abnahmen erfolgte im September 2020.