Dorfentwicklung Dorfentwicklung: Prüm-Dausfeld macht sich frisch

Zum Beispiel im und am Gemeindehaus: Dort will man innen renovieren und außen das trostlos graue Umfeld schöner machen. Ein „Leuchtturmprojekt, sagt Bitzigeio, haben sie auch entwickelt: den Natur-Erlebnispark am Rand der Wohnbebauung. Die Kosten für alle Vorhaben: hoch sechsstellig, der Rat freut sich über das Engagement und stimmt den bisherigen Plänen unisono zu.