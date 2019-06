Kreistag stellt sich neu auf - FWG und CDU holen sich Grüne mit ins Boot : Alles wie besprochen im Kreistag Bitburg-Prüm

Bitburg-Prüm CDU, FWG und Grüne haben im Kreistag eine Koalition gebildet. Die drei Fraktionen stellen auch die Beigeordneten. Die SPD fühlt sich übergangen.

Wenig überraschend bestätigte der Kreistag zunächst den Landtagsabgeordneten Michael Billen (CDU) für eine weitere Amtszeit als Ersten Beigeordneten. Billen erhielt 29 Stimmen, der SPD-Herausforderer Markus Fischbach zehn. Auch die zweite Bewerberin der Sozialdemokraten wurde von der Mehrheit nicht mitgetragen. Barbara Hiltawski scheiterte mit immerhin 12 Stimmen am alten und neuen zweiten Beigeordneten Rudolf Rinnen (FWG).

Erster Auftritt der AfD: Mit Spannung haben viele die erste Wortmeldung des Kreis-AfD-Chefs Otto Hiller von Gaertringen erwartet. Doch die blieb unspektakulär. Der frühere Deutschlehrer hatte lediglich eine Anmerkung zu einem „Bandwurmsatz“ in der Hauptsatzung und legte dem Landrat seinen Änderungsvorschlag mit korrigierter Kommasetzung auf den Tisch

Neue Fraktionschefs: Der Arzfelder VG-Chef Andreas Kruppert ist neuer Fraktionssprecher der CDU. Den Vorsitz der SPD übernimmt Nico Steinbach für Bernd Spindler, der es nicht in den Kreistag geschafft hat. Die Grünen haben sich mit Ernst Weires neu aufgestellt. Helmut Fink ist ja jetzt Beigeordneter. Die FWG setzt auf Dirk Kleis, die AfD auf Otto Hiller von Gärtringen und die FDP auf Jürgen Krämer. Die Linke braucht als One-Man-Show keinen Sprecher zu nominieren.

Weinandy legt Mandat nieder: Nach der verlorenen Bürgermeisterwahl in Prüm hat Mathilde Weinandy entschieden, auch ihr Amt im Kreistag niederzulegen. Mit dem üblen Gerede in der Abteistadt habe das aber nichts zu tun, sagt VG-Chef Aloysius Söhngen. Klaus Keil ist für Weinandy nachgerückt.

„Wir hatten den Anspruch, mindestens den zweiten Beigeordneten zu stellen“, sagt der Fraktionschef Nico Steinbach: „Das wäre ein gemeinsamer Start in die Legislatur geworden. Aber wir wurden als zweitstärkste Fraktion wieder außen vor gelassen.“

Und damit meint der Landtagsabgeordnete nicht nur die Beigeordnetenwahl. Auch bei den Koalitionsgesprächen sei man übergangen worden: „CDU und FWG haben schnell signalisiert, dass sie die Grünen als Mehrheitsbeschaffer wollen.“ Und mehr sei die Partei in dieser Konstellation auch nicht. „Opportunismus, um an der Macht zu partizipieren und Huldigung vermeintlicher starker Männer wie Billen, sind kein guter Ratgeber“, sagt Steinbach an die Grünen gerichtet: „Man sollte sich zu schade sein, Mehrheitsbeschaffer für den Platzhirsch zu sein und den Mut haben, im näher liegenden politischen Lager nach Verbündeten zu suchen.“