Musik : Alphornbläser begeistern in Wallersheim

Großen Zuspruch fand das vorweihnachtliche Konzert in der wunderschönen Pfarrkirche St. Nikolaus in Wallersheim. Die Büdesheimer Alphornbläser, der Singkreis "Akustika" und die Instrumentalistinnen Elke und Cathrin Caje (Orgel und Flöte) trugen zu einer stimmungsvollen Atmosphäre bei. Auf hohem Niveau intonierten - wie immer - die Alphornbläser ihre weihnachtlichen Weisen, in der Kirche war kein Laut zu hören. Bis am Schluss alle Zuhörer anerkennend Beifall spendeten und allen Akteuren herzlich dankten. Joachim Schröder für die Veranstalter. Foto: TV/Joachim Schröder