Große Geschichtsausstellung in Bitburg : Als Heiligabend die Bomben fielen

Peter Neu, Egon Colling und Werner Pies (von links) vom Arbeitskreis Aufarbeitung der Zeitgeschichte und Gedenken - Bitburg bereiten die Ausstellung vor, bei der auch das Fragment dieser amerikanischen Fliegerbombe (Bildmitte) präsentiert wird. Foto: Uwe Hentschel

BITBURG Vor 75 Jahren erlebte Bitburg sein tragischstes Weihnachtsfest. Eine Ausstellung im Rathaus erinnert ab morgen an die Zerstörung der Stadt durch Bombenangriffe im Dezember 1944.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Uwe Hentschel

Peter Neu war damals neun. Der Bitburger Stadtarchivar erinnert sich noch gut an den Abend des 24. Dezembers 1944. Den Abend, als in Bitburg die Bomben fielen. Der heute 84-Jährige hat es miterlebt, im Gegensatz zu den Menschen in Bitburg aber aus einer sicheren Entfernung.

„Ich komme ja aus Niederweis“, sagt Neu. „Und als Bitburg bombardiert wurde, liefen bei uns alle auf die Straße“, erinnert sich der pensionierte Lehrer und Historiker. Selbst aus der Ferne sei das, was sich zunächst im Himmel über Bitburg abspielte und unmittelbar danach zur völligen Zerstörung Bitburgs führte, zu sehen gewesen, erzählt Neu. Und die Menschen auf den Straßen seiner Gemeinde seien fassungslos gewesen.

Heiligabend 1944 ist der traurigste Tag in der Geschichte Bitburgs. Wenige Monate vor Ende des Zweiten Weltkriegs setzten die Amerikaner zur Großoffensive auf Bitburg an. Die ersten Luftangriffe auf Bitburg gab es bereits wenige Monate zuvor, am 29. September. Ein Zivilist kam dabei ums Leben.

Und möglicherweise wäre Bitburg von weiteren Angriffen verschont geblieben, hätte Hitler nicht am 16. Dezember 1944 zur sogenannten Rundstedt-Offensive aufgerufen. Die Amerikaner reagierten darauf, indem sie die Eifel mit ihren Städten zum Zielgebiet erklärten. Die Operation „Sunfish“ sollte die Zerstörung Bitburgs besiegeln.

Es folgten die ersten Angriffe dieser Operation, zunächst am 19. Dezember, dann am 23. und schließlich noch am 24. und 25. Dezember. Am 7. Januar 1945 kam dann der letzte Schlag. Am Ende starben 118 Zivilsten aus Bitburg. An sie erinnert 75 Jahre später eine Gedenktafel, die der Arbeitskreis „Aufarbeitung der Zeitgeschichte und Gedenken – Bitburg“ im Rahmen der Sonderausstellung „Bitburgs Geschichte“ ab morgen im Rathaus präsentiert.

Insgesamt hat der Arbeitskreis 19 Tafeln zusammengestellt, auf denen viele historische Fotos, Dokumente und Informationen rund um das Kriegsweihnachten 1944 zu sehen sind. Ein Teil der Fotos wurde bereits in Bildbänden zur Geschichte Bitburgs veröffentlicht, viele Bilder aber werden bei der Ausstellung zum ersten Mal in der Öffentlichkeit gezeigt.

Wie die Arbeitskreis-Mitglieder Neu und Pies erklären, kommen die meisten Fotos aus Privatbesitz. Viele sind aus Bitburg, andere stammen beispielsweise aus Luxemburg oder aber den USA.

Das Besondere an der Ausstellung sind aber nicht nur die vielen archivierten und sorgfältig aufbereiteten Dokumente, sondern auch die Zeitzeugen der Ereignisse von damals, die über ihre Erlebnisse sprechen. „Bei der Ausstellungseröffnung werden mindestens sechs von ihnen dabei sein und berichten“, sagt Pies. Er geht davon aus, dass noch weitere Zeitzeugen kommen werden.

Zudem wird auch das Fragment einer Fliegerbombe zu sehen sein. Es handelt sich um die ungewöhnlich gut erhaltenen Reste einer nur teilweise detonierten 250-Pfund-Bombe vom Typ M57. „Es gibt Schätzungen, wonach 1800 dieser Bomben auf Bitburg niedergeprasselt sein sollen“, sagt Pies.