Dorfentwicklung : Friedhof wandelt sich zum Bürgerpark

Der einstige Friedhof mitten im Ort bietet Raum für naturnahe Wege, Blumenbeete und Skulpturen. Foto: Tv/Maria Adrian

Dudeldorf Die Dudeldorfer können sich freuen: Sie bekommen einen Bürgerpark und Lernort, der sich den Themen Historie-Geschichte, Erinnerung - Gedenken, Kunst und Kultur widmet.

Von Maria Adrian

Auf Bänken unter neu gepflanzten Kastanien sitzen, den Blick auf die erleuchtete Stadtmauer oder einen Brunnen gerichtet. Entlang von frisch gesetzten Blumenbeeten spazieren gehen, der Dudeldorfer Geschichte begegnen und auch mal innehalten zum Erinnern und Gedenken. Oder sich Kunstobjekte anschauen wie Skulpturen oder gar auf begehbaren Kunstobjekten herumklettern – all das soll in naher Zukunft im neugeschaffenen Bürgerpark mit Lernort im Herzen von Dudeldorf möglich sein.

Der einstige Friedhof verwandelt sich, die Tristesse soll schon bald der Vergangenheit angehören. „Solch ein Gelände kann man aber nicht zum Biergarten umwandeln, dort muss etwas angemessenes entstehen“ , sagt Ortsbürgermeister Stefan Lonien. Er freut sich, dass nach einer langen Phase der Planung, in die auch die Bürger eingebunden waren, nun bald Taten folgen.

Im Rahmen des rheinland-pfälzischen Entwicklungsprogramms „Umweltmaßnahmen, Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft, Ernährung“ (EULLE) wurde für die „Umgestaltung alter Friedhof Dudeldorf zum Bürgerpark und Lernort“ eine Gesamtzuwendung in Höhe von 61♦600 Euro bewilligt. Die zuwendungsfähigen Bruttogesamtausgaben betragen 88♦000 Euro, wie der Ortsbürgermeister mitteilt. Dabei ist vorgesehen vorhandene Elemente wie die Reste der ehemaligen Stadtmauer, das Kreuzwegrelief aus dem 17. Jahrhundert, das ehemalige Burgtor, Heiligenfiguren, die Friedhofskapelle, das Ehrenmal gefallener Soldaten einzubinden und herauszustellen und in „Wert zu stellen“, wie es in der Konzeptidee und Planung von Diplom-Ingenieur Herbert Meyer aus Dudeldorf dargelegt ist.

Meyers Konzeptidee und Planung ist eine der Eigenleistungen, über die sich Lonien freut. „Auch haben wir schon Bürger gefunden, die helfen, die Beton-Pflaster zu entfernen und die Beete anzulegen“, freut sich der Ortschef. Um den Park zu gestalten, seien nur wenige Eingriffe und Ergänzungen nötig wie Ruhebänke, Beete, Pflanzungen und die Beleuchtung der Stadtmauer.

Dabei werden im Park und Lernort drei Themenbereiche zum Tragen kommen: Historie und Geschichte, Erinnerung und Gedenken sowie Kunst und Kultur. Wenn es so weit ist, erfahren Besucher des Parks vom römischen Ursprung des 1300 Einwohner großen Ortes in der Verbandsgemeinde Bitburger Land. Ein Abguss des römischen Grabmalquaders, der einst im Hof des Dudeldorfer Pfarrhauses gestanden hat und jetzt im Landesmuseum in Trier aufbewahrt wird, könnte unter dem Stichwort Lernort Historie und Geschichte die Reliefdarstellungen des Ecksteins zeigen, die interessanterweise Weinlese und Jagdszenen darstellen.

Dass dort ausgerechnet die Weinlese dargestellt wird, will nicht so recht zur Eifel passen, ist aber eine interessante römische Spur in Dudeldorf. Damit auch die anderen Zeugnisse der Geschichte wie Stadtmauer, Stadttor, Burg, Kapelle und Ehrenmal in Ruhe betrachtet werden können, sind die neuen Ruhebänke entsprechend ausgerichtet. Der Lernort Erinnerung und Gedenken wird bestimmt durch die Friedhofskapelle mit Platzfläche und Ruhebänken und dem Ehrenmal für gefallene Soldaten.

Der Lernort Kunst – Kultur wird durch Skulpturen und ein für Kinder begehbares Kunstobjekt verwirklicht. Es sollen zeitlich begrenzte Ausstellungen von Skulpturen zu sehen sein.

Um das alles umsetzen zu können, müssen Wege und Plätze naturnah angelegt werden, die Grabmale der ehemaligen Priester werden verlegt und bei der Kapelle ihren Platz finden, ein Sockel und der Abguss müssen angeschafft werden, die Beleuchtung von Stadtmauern und Wegen installiert werden, Blumenbeete, eine Wasserfläche und ein Brunnen angelegt sowie Kastanien und Hecken gepflanzt werden.

Der Platz vor der Friedhofskapelle wird umgestaltet. Foto: Tv/Maria Adrian

Der triste Anblick wird durch neue Wege und Beete verschwinden. Foto: Tv/Maria Adrian

Das Ehrenmal soll optisch aufgewertet werden. Foto: Tv/Maria Adrian