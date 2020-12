Eigentümer hat noch nicht verkauft : Alter Villa in Bitburg droht der Abriss

Info

Nach dem Bombardement 1944 galt Bitburg als „tote Stadt“. Und auch die historische Architektur lag in Trümmern. In kaum einer anderen Gemeinde in Rheinland-Pfalz überdauerten so wenige Häuser die Jahrzehnte. Nach Angaben der Kreisverwaltung gibt es in Bitburg gerade einmal 112 Gebäude, die unter Denkmalschutz fallen. Etwa das Stadtschlösschen im Waisenhauspark, das Schwanenhaus in der Trierer Straße oder auch das ehemalige Bordell „Sansi-Bar“ in der Mötscher Straße.

Nun gibt es aber noch eine Reihe von historischen Bauten in Bitburg, die zwar mehr als 100 Jahre alt sind, aber eben nicht unter Denkmalschutz stehen. Und gerade denen, scheint es, droht in Bitburg Gefahr. So fielen etwa das Gerda-Dreiser-Haus in der Erdorfer Straße und das Conrady-Haus in der Mötscher-Straße jüngst der Abrissbirne zum Opfer, um dort Platz für neue Projekte zu schaffen. Gleiches könnte nun mit der Stadtvilla in der Trierer Straße passieren.