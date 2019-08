Beaufort lockt mit Rockgrößen und malerischem Ambiente : Altrocker, singende Schauspieler und ein Schloss

Beaufort Kann Kiefer Sutherland singen? Und wie sieht Ex-Led-Zeppelin-Frontmann Robert Plant inzwischen aus? Diese Fragen können beim Besuch im luxemburgischen Beaufort geklärt werden. Dort treten beide auf.

Sonntag, 11. August: „Manfred Mann’s Earth Band“. Nach 2014 tritt die im Jahre 1971 gegründete Band in Befort wieder auf. In den 70er- und 80er-Jahren sorgte die Truppe mit Liedern wie „Blinded by the Light“, „Davy’s on the Road Again“, „Runner“, „You Angel You“ oder „Spirits in the Night“ für Ohrwürmer. Beginn: 19 Uhr. Nur Stehplätze.