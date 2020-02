Fastnacht : Am Anfang war das Wort - bei der Prümer Nostalgiesitzung

Bürgermeister Johannes Reuschen moderierte die Nostalgiesitzung, hier in Begleitung von Irmgard Theres Leiwer als Rumpelstilzchen. Foto: Vladi Nowakowski

Prüm Büttenreden statt Ballermann, Witze weit über der Gürtellinie: Die Nostalgie-Sitzung in der Prümer Karolingerhalle bietet Karneval vom Feinsten.

Achtung Verwechslungsgefahr: Die Überschrift dieses Textes „Am Anfang war das Wort“ ist zwar einem Johannes entliehen - aber nicht dem Johannes, der am Samstagabend sehr gekonnt die Nostalgie-Sitzung in der Prümer Karolingerhalle moderierte.

Das bunt kostümierte Publikum - viele stecken passend zur Veranstaltung in Kostümen, die an an den Bekleidungsstil der 20er und 30er Jahre erinnern - amüsiert sich prächtig. Und wer vermutet, dass überwiegend ältere Semester eine Nostalgiesitzung besuchen, liegt falsch: An den Tischen sitzen Jecken aller Altersgruppen.

So ist es: An und für sich könnte das Holzfass, also die „Bütt“, vorne am Bühnenrand stehen bleiben, so hoch ist die Schlagzahl der Redner, die nacheinander auftreten. Mit dabei sind beispielsweise Rüdiger Schausen als „Pantoffelheld“ , Julia Peter und Hansi Sauer als „Mama mit dem Kläuschen“, Berthold Thies und Udo Baur als Hausmeister und als stotternder D-D-Dieter, Irmgard Theres Leiwer als Rumpestilzchen. Zusätzlich gibt es feine Sketche von Marita Laures, Maria Rosswinkel und Maria Meyer (Damensauna im Kurparkcenter) und die „Prümer Puppenkiste“ - fast schon ein Theaterstück mit viel Requisite, das von Thomas und Elke Lichter, Norbert Schmitz und Irmgard Hannegrefs aufgeführt wird.