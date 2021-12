Weihnachten : Lichterzauber an den Weihnachtstagen

Fast 20 historische Gebäude sind von heute an in Bickendorf illuminiert. Foto: Tv/Stativfreund

Bickendorf (red) Trotz vieler Einschränkungen, die auch an den Weihnachtstagen in diesem Jahr Corona-bedingt gelten, gibt es in Bickendorf vom 21. bis 27. Dezember wieder die Gelegenheit, täglich ab 17 Uhr eine wohl einmalige Lichterkunst zu erleben.

Ob zu Fuß oder mit dem Auto, können Besucher an den Straßenrändern über 90 geschmückte Weihnachtsbäume und fast 20 illuminierte historische Gebäude bewundern. Eine einzigartige Lichterkunst, die in der Nimstalgemeinde geboten wird.

Die offizielle Eröffnung mit Ortsbürgermeister Dietmar Tures findet am Dienstag, 21. Dezember um 17 Uhr vor der Pfarrkirche statt. Dazu laden die Organisatoren ein, dabei zu sein. Neun Bickendorfer Vereine laden am 21./22. und 27. Dezember jeweils ab 17 Uhr auf dem Dorfplatz, vor der Kirche und an der Scheune Lill zu Leckereien ein.

Weihnachtliche Verkaufsstände bieten Last-Minute-Geschenke an. Für musikalische Unterhaltung sorgt am 21. Dezember die Rainer Tures Band, einen Tag später beim Dorfplatz der Projektchor Bickendorf und am 27. Dezember eine Blechbläsergruppe mit Jörg Oeffling. Alle Veranstaltungen findet nach den tagesaktuellen Corona-Verordnungen statt.