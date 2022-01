Glaube : Staatliches Eifel-Gymnasium Neuerburg feiert Weihnachten

Neuerburg (red) Nach einem corona­bedingten Ausfall 2020 gab es für die Schulgemeinschaft des Eifel-Gymnasiums eine gemeinsame Vorweihnachtsfeier.

Die Fachschaft Religion lag mit ihrem übergreifenden Thema besonders am Puls der Zeit, denn der „Spot“ lag in diesem Jahr auf dem Thema Hoffnung. Nach Wochen des „intensiven Arbeitens“ richtete Religionslehrerin Alexandra Zender im Namen der Fachschaft Religion Begrüßungsworte an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie bezog sich in ihrer Einführung auf die Sonderbriefmarke der Deutschen Post, die den Erzengel Gabriel mit der Aussage „Fürchtet Euch nicht“ darstellt.

Aus dem Lukas­evangelium las Hildegard Poschmann vor. Religionslehrer Norbert Lang hob in seiner Ansprache die besondere Stellung dieses Evangeliums in der Heiligen Schrift hervor. Jesus als „Retter” bringe das Licht in die Dunkelheit der Welt. In diesem Sinne könnten wir laut Lang an jedem einzelnen Tag trotz aller Widrigkeiten hoffen: Weihnachten findet statt! Spot auf Hoffnung!