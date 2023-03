Kultur : Am Eifeler Broadway gibt’s jetzt auch Eierlikör

Wer will schon an den Broadway, wenn er in der Eifel Theater schauen kann? Die Theatergruppe Pickließem freut sich auf viele Gäste. Foto: tv/Verein

Pickließem Die Pickließemer Theatergruppe wagt sich nach drei Jahren Zwangspause mit einem berühmten Filmstoff auf die Bühne.

Also alles wie immer? Nicht ganz. Denn der Verein hat die Corona-Pause kreativ genutzt und sich ein wenig neu orientiert. Das betrifft unter anderem die Getränke. „Nach mehr als 20 Jahren haben wir uns von unserem bisherigen Kult-Getränk, einem Kräuterlikör, verabschiedet“, erzählt Klein. Es habe sehr viele Tests gegeben und schließlich fiel die Wahl auf einen Eierlikör, der in der Eifel hergestellt wird.

Eierlikor statt Kräuterlikör – sonst noch was Neues? Aber sicher: Die Vorlage für das Stück ist legendär: die Broadway-Komödie „Schick mir keine Blumen“. Die Komödie wurde 1964 mit Doris Day und Rock Hudson verfilmt. Klein sagt: „Wir spielen eine moderne Neu-Übersetzung.“ Dazu gehört, dass der Broadway kurzerhand nach Pickließem verlegt wurde. Der Inhalt ähnelt aber dem des Film: Der Hypochonder George ist überzeugt, dass er bald sterben muss. Er weiß nicht, dass er einem Missverständnis aufgesessen ist und plant sein Ableben. So entschließt er sich, die Nachricht vor seiner sensiblen Ehefrau geheim zu halten und einen neuen Ehemann für seine Witwe in spe zu suchen. Wow! Aus New York wird Pickließem. Oder umgekehrt. Egal, sagt Klein. Das sei ja kaum ein Unterschied. Aber im Ernst: „Uns ist bewusst, dass wir da sehr große Fußstapfen ausgesucht haben, aber wenn schon, denn schon“, sagt Klein. Das Deutsch-Englisch-Wörterbuch können die Besucher aber zuhause lassen: Gespielt wird im Eifeler Dialekt.